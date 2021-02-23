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Масленица, начало Великого поста и не только: Православный календарь на март

Фото из открытых источников

В первый месяц весны будет два особых дня, когда верующие поминают своих умерших родственников

Февраль подходит к концу, а значит стоит заглянуть в календарь и ознакомиться с важными датами грядущего месяца.

О государственных и международных праздниках, которые будем отмечать в марте 2021 года, мы писали раньше здесь. Ну а ныне речь пойдет о важных днях для христиан восточного обряда.

Так, с 8 по 14 марта православные верующие будут отмечать Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Кроме того, на первый месяц весны выпадает два особых дня, когда христиане восточного обряда поминают своих умерших родственников. В частности, Вселенская поминальная суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста - на 27 марта.

Какие еще важные даты есть в церковном календаре, подробнее в таблице:

Подробный церковный календарь на март 2021 Фото из открытых источников

Напомним, также в марте традиционно украинцы будут иметь дополнительный выходной 8 марта, поскольку в этот день отмечают Международный женский день – государственный праздник.

Он приходится на понедельник, поэтому граждане Украины будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 марта.

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