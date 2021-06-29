Маски и социальная дистанция: ВОЗ дала рекомендации по защите от "Дельты"

РИА Новости

ВОЗ призвала вакцинированных людей продолжать соблюдать правила индивидуальной защиты

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавирус "Дельта". Обязательными остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

В частности, ВОЗ призвала вакцинированных людей продолжать соблюдать правила индивидуальной защиты от инфицирования штаммом COVID-19 "Дельта":

носить маску;

соблюдать социальную дистанцию;

находиться в проветриваемых помещениях;

соблюдать гигиену рук;

избегать скопления людей.

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться", - пояснила помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинским изделиям Мариангела Симао.

Напомним, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград заявила, что новый штамм коронавируса "Дельта" передается всего за 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого протекания.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел новые ограничения на границе для противодействия варианту коронавируса "Дельта", которые начнут действовать со 2 июля.