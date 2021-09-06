Маск встретился с внуком и правнуком Королева, им показали SpaceX

Фото из открытых источников

Встреча состоялась 3 сентября, после чего внук Королева Андрей написал сообщения в соцсетях

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маска встретился с внуком и правнуком известного конструктора ракето-космических систем Сергея Королева. Об этом говорится в сообщении Национального музея космонавтики имени Сергея Павловича Королева в Facebook.

Отмечается, что встреча состоялась 3 сентября, после чего внук Королева Андрей написал сообщение в соцсетях.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть собственными глазами как складывают двигатели, ракеты и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маску!",- написал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя компаний Tesla и SpaseX, миллиардера Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположен в Житомире.