Маск спрашивает в Twitter продавать ли ему 10% своих акций "Теслы"

Илон Маск Фото из открытых источников

Сейчас большинство выступает за продажу

Илон Маск в Твиттере, спрашивает у подписчиков, нужно ли ему продать 10% своих акций "Теслы". Об этом говорится в его аккаунте.

Причем обещает, что примет любой исход голосования и последует ему. Пока проголосовало 2,7 миллиона человек: за - 56%, против - 43%.

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Ранее сообщалось, что основатель компаний Tesla и SpaceX, самый богатый человек мира Илон Маск заявил, что готов выделить 6 миллиардов долларов из продажи акций Tesla если это поможет побороть голод в мире.