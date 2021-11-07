Маск спрашивает в Twitter продавать ли ему 10% своих акций "Теслы"
Сейчас большинство выступает за продажу
Илон Маск в Твиттере, спрашивает у подписчиков, нужно ли ему продать 10% своих акций "Теслы". Об этом говорится в его аккаунте.
Причем обещает, что примет любой исход голосования и последует ему. Пока проголосовало 2,7 миллиона человек: за - 56%, против - 43%.
Ранее сообщалось, что основатель компаний Tesla и SpaceX, самый богатый человек мира Илон Маск заявил, что готов выделить 6 миллиардов долларов из продажи акций Tesla если это поможет побороть голод в мире.