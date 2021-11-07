home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Маск спрашивает в Twitter продавать ли ему 10% своих акций "Теслы"

Илон Маск Фото из открытых источников

Сейчас большинство выступает за продажу

Илон Маск в Твиттере, спрашивает у подписчиков, нужно ли ему продать 10% своих акций "Теслы". Об этом говорится в его аккаунте. 

Причем обещает, что примет любой исход голосования и последует ему. Пока проголосовало 2,7 миллиона человек: за - 56%, против - 43%. 

Новости по теме: Стоимость биткоина обвалилась после слов Маска о продаже криптоактивов Tesla

Ранее сообщалось, что основатель компаний Tesla и SpaceX, самый богатый человек мира Илон Маск заявил, что готов выделить 6 миллиардов долларов из продажи акций Tesla если это поможет побороть голод в мире. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Кабмин установил субсидии и льготы на обслуживание счетчиков воды и тепла Не 200 тысяч: Экс-министр соцполитики заявил, что из программы субсидий исключили больше людей Средств, которые заложены в госбюджете-2022 для субсидиантов, может не хватить, - эксперт Пенсию и субсидию можно будет оформить через "Дію": Названы сроки запуска

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект