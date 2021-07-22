MARUV стала ведущей на российском телеканале МУЗ-ТВ

MARUV Фото из открытых источников

В эфире исполнительница появится уже в пятницу, 23 июля

Украинская певица MARUV стала ведущей российского чарта на МУЗ-ТВ. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Отмечается, что в эфире МУЗ-ТВ исполнительница появится уже в пятницу, 23 июля.

"Для разнообразия и развития - нужно пробовать и можно разочек стать ведущей.

Думаю, в такой коммуникации со зрителем важно четко говорить, следить за дикцией и артикуляцией - вот и все.

В отношении способа, я люблю необычные вещи-это как отдельный вид искусства и мой способ самовыражения.

А что касается русской музыки, ее в моем плей-листе не так много, но есть исполнители, которых я часто слушаю - это MATRANG и Constantine ", - приводит слова украинской певицы tele.ru.

Как известно, MARUV родилась в Павлограде Днепропетровской области. Певица известна англоязычными хитами Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song.

Новости по теме: Ведущей российского канала запретили въезд в Украину

Напомним, ранее исполнительница MARUV заявила, что оставаться в РФ до завершения карантина.