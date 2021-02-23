Март начнется с магнитных бурь: Астрофизики назвали опасные даты

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Также сильная геомагнитная активность прогнозируется ближе к концу месяца - на 18 и 19 марта

В марте метеозависимым людям стоит поберечься, ведь уже в начале месяца ожидаются магнитные бури. Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

В частности, буря уровня G1 накроет Землю 1 марта. В последующие дни - 2, 6, 12, 13, 15, 20 марта - магнитосфера будет достаточно напряженной, что также повышает вероятность возникновения магнитных бурь.

При этом стоит быть осторожными и 18 и 19 марта. В эти дни также предполагаются магнитные бури уровня G1.

Прогноз магнитных бурь на март 2021 Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Как известно, такие бури сильнее всего чувствуют метеозависимые люди. Они могут вызывать мигрени, аритмию, бессонницу, резкие перепады давления, ухудшение общего состояния, настроения или нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

Метеочувствительным людям в период магнитных бурь советуют спать не менее 7-8 часов, избегать переутомления, а также жареной и жирной пищи. Кроме того, специалисты побуждают пить побольше жидкости и прогуливаться на свежем воздухе.

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Напомним, в последний раз сильная магнитная буря, которая достигла уровня G1 прогнозировалась на минувшие выходные - 20 и 21 февраля.