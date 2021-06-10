Марсоход Perseverance начал движение к месту проведения своей первой миссии, - NASA

Аппарат будет исследовать озеро, которое когда-то было расположено в кратере Езеро

Марсоход NASA Perseverance отправился к месту, где начнет свое первое научное задание. Об этом сообщает пресс-служба NASA .

Согласно сообщению, аппарат должен отправиться в направлении юга, где будет исследовать озеро, расположенное в кратере Езеро. Во время миссии марсоход не только будет искать признаки жизни, но и собирать информацию для дальнейшего определения потенциала пригодности Марса для жизни.

В течение следующих нескольких месяцев Perseverance будет собирать горные породы и отложения, которые будут отправлены на Землю во время следующей миссии на Марс.

По словам ученых, путь аппарата будет пролегать по местам, которые, возможно, ранее находилась под водой. Если марсоход найдет что-то интересное для исследований, то сможет отклониться от маршрута, чтобы исследовать находку.

NASA

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Напомним, ранее исследовательский аппарат Perseverance впервые сфотографировал ночное небо на Красной планете с помощью камеры, которая является частью метеосистемы MEDA. На снимке можно разглядеть не только звезды, но и спутник Марса - Фобос.