Марсоход NASA поделился новой аудиозаписью с Красной планеты: Что на нем
На запись попали ветер и хруст колес
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось аудио, которое было записано марсоходом Perseverance на Красной планете. В будущем это поможет лучше исследовать Марс. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Запись происходила благодаря двум микрофонам, которые вмонтированы в "тело" Perseverance. В течение пяти часов марсоход записывал порывы ветра на планете, хруст колес и "пение" двигателей.
"Марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому, когда вы надеваете наушники, вы действительно можете их почувствовать", – пишет пресс-служба.
Отмечается, что вероятно, микрофоны в будущем станут важным атрибутом во время дальнейшего исследования Марса и Солнечной системы в целом.
В частности, оказалось, что звуки на Красной планете распространяются дольше чем на Земле, поскольку ее атмосфера является менее плотной, чем у нас.
Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) поделилось новыми фотографиями поверхности Красной планеты, которые сделал марсоход Perseverance.