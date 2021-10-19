Марсоход NASA поделился новой аудиозаписью с Красной планеты: Что на нем

Аппарат Perseverance NASA

На запись попали ветер и хруст колес

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось аудио, которое было записано марсоходом Perseverance на Красной планете. В будущем это поможет лучше исследовать Марс. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Запись происходила благодаря двум микрофонам, которые вмонтированы в "тело" Perseverance. В течение пяти часов марсоход записывал порывы ветра на планете, хруст колес и "пение" двигателей.

"Марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому, когда вы надеваете наушники, вы действительно можете их почувствовать", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что вероятно, микрофоны в будущем станут важным атрибутом во время дальнейшего исследования Марса и Солнечной системы в целом.



В частности, оказалось, что звуки на Красной планете распространяются дольше чем на Земле, поскольку ее атмосфера является менее плотной, чем у нас.

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Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) поделилось новыми фотографиями поверхности Красной планеты, которые сделал марсоход Perseverance.