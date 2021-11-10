Марсоход NASA Perseverance добыл новые образцы породы. Фото

Ровер отшлифовал небольшую область камня, чтобы удалить поверхностный слой и заглянуть под него

Марсоход NASA Perseverance добыл образцы камня на Красной планете. Об этом сообщается на странице марсохода в Twitter.

"Заглянуть внутрь, чтобы посмотреть на то, что никто никогда не видел. Я отшлифовал небольшую область этого камня, чтобы удалить поверхностный слой и заглянуть под него. Ориентируюсь на мою следующую цель по взятию образцов на Марсе", - говорится в сообщении от имени марсохода Perseverance.

К слову, по данным Space.com, аппарат уже собрал два образца во время предыдущей работы по поиску древних микробов на Марсе. Цель состоит в том, чтобы поместить большой набор этих коллекций в контейнеры и оставить их для будущей миссии по возвращению образцов.

Новости по теме: Марсоход NASA Perseverance сделал новое селфи на Красной планете

Напомним, ранее автоматические системы ровера Perseverance провели анализ веществ первых двух образцов марсианской породы, результаты которого предоставили новые данные о воде на Марсе. Марсианские образцы свидетельствуют о длительном контакте с водой, что является аргументом о существовании древней жизни на Красной планете.