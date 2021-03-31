Марсоход Curiosity прислал на Землю новое селфи. Фото

NASA

На фото он возле шестиметровой скалы Mont Mercou

Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю селфи на фоне горного образования, которое ученые назвали Mont Merco. Об этом сообщает Phys.org.

Как отмечается, своеобразное фото на переднюю камеру состоит из 60 изображений, сделанных с помощью Mars Hand Lens Imager (MAHLI) 26 марта 2021 года, 3070-го марсианского дня, или золя, миссии.

При этом добавляется, что в начале марта марсоход начал приближаться к шестиметровой скале Mont Mercou, которую ученые назвали в честь горы во Франции. А уже в конце месяца ему удалось сделать там снимок.

Следовательно, на самом селфи Curiosity находится перед Mont Mercou с новой скважиной недалеко от образца породы, который получил название Nontron. Этот район пребывает на своеобразном переходе, состоящем из разных пород. Пробы с данного места, вероятно, откроют ученым тайну о том, что случилось с Марсом, когда он превратился в пустыню.

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Ранее сообщалось, что комплект инструментов SuperCam на борту марсохода Perseverance начал искать следы жизни на Красной планете. В будущем все собранные этим аппаратом материалы вернутся для исследования на Землю.