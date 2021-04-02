Марчевский: Украина приближается к "итальянскому сценарию" эпидемии

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Украина приближается к "итальянскому сценарию" эпидемии коронавируса из-за геополитических игрищ и дилетантов у власти. Об этом заявил руководитель Молодёжного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

По мнению Марчевского, вместо того, чтобы бороться с пандемией всеми доступными методами — украинская власть предпочитает "прислуживать" Европе и США, наплевав при этом на собственный народ.

"Если бы мы действительно хотели бороться с эпидемией, если бы эту власть действительно интересовали жизни людей — то мы бы сейчас не дороги строили, а больницы. Не закупали бы некачественную вакцину, а производили бы свою, которой с нами делилась Россия. Сейчас в Украине полностью вакцинированы лишь 2 человека. Интересно, кто это? К сожалению, украинцы, фактически, находится в заложниках у власти дилетантов, которые всячески пытаются выслужиться перед западными хозяевами. Посмотрите на статистику заболеваемости. Пока весь мир всячески пытается приблизить победу над коронавирусом — мы приближаемся разве что к итальянскому сценарию", — заявил Марчевский.