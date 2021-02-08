Марчевский: По какому праву США поддерживают закрытие телеканалов в Украине? Пусть закрывают свои телеканалы

Фото из открытых источников

Акция протеста против закрытия телеканалов ZIK, NEWSONE и "112 Украина" будет продолжаться, несмотря на то, что есть угроза со стороны радикалов из "Нацкорпуса", несмотря на то, что президент Владимир Зеленский вряд ли выйдет к протестующим. Об этом в совместном эфире телеканалов ZIK, NEWSONE и "112 Украина" заявил руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский.

"Ровно в тот момент, когда мы узнали, что сюда двигается колона "Нацкорпуса" численностью порядка 200 человек, в этот момент испарились правоохранители. Остался небольшой кордон, который какую-то декоративную функцию забора выполняет. Слава богу, мы вышли в эфир, рассказали об этом, появились какие-то ребята силовики и выстроили какой-то кордон, спасибо вам господа власть имущие за это", - отметил он.

Фото из открытых источников

Марчевский выразил недоумение заявлением представителей США о поддержке закрытия трех телеканалов.

"По поводу президента - мы очень ждем, что он к нам выйдет. Мы понимаем, что, скорее всего, он, извините, зассыт это сделать, но не выйдет. Такой он человек. Тоже ж можно понять и простить. Но мы все-таки рассчитываем, что он выйдет. Может быть, если не он, там есть госпожа Кристина Квин, это представитель реальной власти в нашей стране. Нас устраивает и с ней пообщаться, мы хотим узнать, на каком таком праве США поддерживают закрытие телеканалов. Что это такое вообще? Пусть у себя там закрывают CNN, кто там против Трампа, за Трампа. Там пусть и разбираются, а в Украину лезть не надо. Украина – это самодостаточная независимая страна. По крайней мере на бумаге", - подчеркнул Марчевский.

Напомним, более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

Фото из открытых источников

В руках журналисты держат плакаты: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также много других.

Фото из открытых источников

Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, однако их не пустила охрана, мотивируя это тем, что "их нет в списках".

В студиях телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине.