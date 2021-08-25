Марченко: Снижение тарифа на электроэнергию не должно препятствовать переговорам с МВФ

Сергей Марченко Министерство финансов Украины

Также правительство не будет дотировать энергогенерирующие компании

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что решение правительства снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт не должно негативно повлиять на переговоры Украины с Международным валютным фондом. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, правительство также не будет дотировать энергогенерирующие компании.

Тем самым Украина выполняет обязательства по программе stand-by с МВФ при условии, что такой шаг не представляет фискальных рисков для бюджета.

"Я не вижу оснований, почему это решение должно повлиять на переговоры. Наша программа, по большому счету, не фокусируется на повышении или снижении тарифов. Эти тарифные истории интересны с точки зрения фискальных рисков", – пояснил Марченко.

Пока нет негативной коммуникации от фонда по поводу этого решения и не ожидается в будущем.

"Но нет сомнений в том, что это решение должно быть фискально сбалансированным. Из бюджета мы покрывать какие-то тарифные потребности не будем", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что основная задача - сбалансировать энергорынок, и Минэнерго несет риски и ответственность за снижение тарифов. В то же время если "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" пошли на это снижение, значит, они просчитали эти риски.

"Никоим образом бюджет Украины не будет дотировать эти компании", – добавил Марченко.

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Как сообщалось ранее, Украина может потратить 2,7 млрд долларов, полученных от Международного валютного фонда, в результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ), двумя способами. СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.