Магнитные бури в июле: Астрофизики предупреждают о напряженной магнитосфере

Магнитные бури могут отобразиться на самочувствии метеозависимых людей Фото из открытых источников

В такие дни высока вероятность геомагнитной активности

В июле метеозависимым людям стоит поберечься несколько дней в середине месяца, ведь именно тогда магнитосфера будет напряженной, что будет способствовать возникновению магнитных бурь. Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

В частности, по данным астрофизиков, наиболее опасными сейчас являются даты - 12 и 13 июля. В эти дни вероятность геомагнитной активности составляет 10-15%, а сильной магнитной бури - 1%.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Наряду с тем, на конец месяца ученые дают оптимистичных прогноз - магнитные бури не предвидятся.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Как известно, геомагнитные бури - это активность магнитного поля Земли, вызванная вспышками на Солнце. Многие люди в такие дни чувствуют слабость и недомогание. Больше всего влиянию солнечной активности подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины.

В частности, в период магнитной бури могут возникать головная боль, боль в мышцах и суставах, головокружение, тошнота, слабость, сонливость, перепады артериального давления, обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Чтобы защититься от негативного воздействия солнечных всплесков, за несколько дней до опасной даты стоит придерживаться правил здорового образа жизни: