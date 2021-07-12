Магнитные бури в июле: Астрофизики предупреждают о напряженной магнитосфере
В такие дни высока вероятность геомагнитной активности
В июле метеозависимым людям стоит поберечься несколько дней в середине месяца, ведь именно тогда магнитосфера будет напряженной, что будет способствовать возникновению магнитных бурь. Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).
В частности, по данным астрофизиков, наиболее опасными сейчас являются даты - 12 и 13 июля. В эти дни вероятность геомагнитной активности составляет 10-15%, а сильной магнитной бури - 1%.
Наряду с тем, на конец месяца ученые дают оптимистичных прогноз - магнитные бури не предвидятся.
Как известно, геомагнитные бури - это активность магнитного поля Земли, вызванная вспышками на Солнце. Многие люди в такие дни чувствуют слабость и недомогание. Больше всего влиянию солнечной активности подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины.
В частности, в период магнитной бури могут возникать головная боль, боль в мышцах и суставах, головокружение, тошнота, слабость, сонливость, перепады артериального давления, обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы защититься от негативного воздействия солнечных всплесков, за несколько дней до опасной даты стоит придерживаться правил здорового образа жизни:
- Исключите из рациона жирную, жареную, сладкую пищу, а также алкоголь и кофе. Не следует и курить в этот период.
- Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.
- Принимайте контрастный душ.
- Постарайтесь не нервничать.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не менее 7 часов в сутки.