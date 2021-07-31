Магнитные бури в августе 2021 года: Названы опасные дни для метеозависимых людей

Фото из открытых источников

Серьезных магнитных бурь в августе не прогнозируется

Астрофизики не прогнозируют серьезных магнитных бурь в августе, но некоторые дни отметятся повышенной солнечной активностью. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Как отмечается, опасными будут следующие даты: 2, 11, 16, 17 августа. Особенно осторожными надо быть 10 августа - солнечная активность в этот день почти достигает уровня магнитной бури. В эти дни возможно плохое самочувствие у метеозависимых людей.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Самому сильному воздействию бури подвергаются пожилые и хронически больные люди, а также беременные женщины. У метеозависимых людей в дни повышенной активности могут возникать следующие симптомы:

головокружение;

тошнота;

головная боль;

боль в суставах и спине;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических заболеваний;

раздражительность;

бессонница.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, нужно придерживаться определенных правил:

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в день.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи, фастфуда.

Откажитесь от алкоголя, сигарет и кофе. Пейте больше травяного чая.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Новости по теме: Магнитные бури в июле: Астрофизики изменили прогноз самых опасных дат месяца

Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине в августе средняя месячная температура составит + 20...+25 °C, в Карпатах воздух прогреется до +16...+18 °C, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.