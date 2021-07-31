Магнитные бури в августе 2021 года: Названы опасные дни для метеозависимых людей
Серьезных магнитных бурь в августе не прогнозируется
Астрофизики не прогнозируют серьезных магнитных бурь в августе, но некоторые дни отметятся повышенной солнечной активностью. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Как отмечается, опасными будут следующие даты: 2, 11, 16, 17 августа. Особенно осторожными надо быть 10 августа - солнечная активность в этот день почти достигает уровня магнитной бури. В эти дни возможно плохое самочувствие у метеозависимых людей.
Самому сильному воздействию бури подвергаются пожилые и хронически больные люди, а также беременные женщины. У метеозависимых людей в дни повышенной активности могут возникать следующие симптомы:
- головокружение;
- тошнота;
- головная боль;
- боль в суставах и спине;
- повышенное артериальное давление;
- обострение хронических заболеваний;
- раздражительность;
- бессонница.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, нужно придерживаться определенных правил:
- Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в день.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи, фастфуда.
- Откажитесь от алкоголя, сигарет и кофе. Пейте больше травяного чая.
- Принимайте контрастный душ перед сном.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине в августе средняя месячная температура составит + 20...+25 °C, в Карпатах воздух прогреется до +16...+18 °C, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.