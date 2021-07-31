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Магнитные бури в августе 2021 года: Названы опасные дни для метеозависимых людей

Фото из открытых источников

Серьезных магнитных бурь в августе не прогнозируется

Астрофизики не прогнозируют серьезных магнитных бурь в августе, но некоторые дни отметятся повышенной солнечной активностью. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Как отмечается, опасными будут следующие даты: 2, 11, 16, 17 августа. Особенно осторожными надо быть 10 августа - солнечная активность в этот день почти достигает уровня магнитной бури. В эти дни возможно плохое самочувствие у метеозависимых людей.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Самому сильному воздействию бури подвергаются пожилые и хронически больные люди, а также беременные женщины. У метеозависимых людей в дни повышенной активности могут возникать следующие симптомы:

  • головокружение;
  • тошнота;
  • головная боль;
  • боль в суставах и спине;
  • повышенное артериальное давление;
  • обострение хронических заболеваний;
  • раздражительность;
  • бессонница.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, нужно придерживаться определенных правил:

  • Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в день.
  • Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи, фастфуда.
  • Откажитесь от алкоголя, сигарет и кофе. Пейте больше травяного чая.
  • Принимайте контрастный душ перед сном.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе.

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Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине в августе средняя месячная температура составит + 20...+25 °C, в Карпатах воздух прогреется до +16...+18 °C, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.

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