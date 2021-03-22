"Мафия" во всем мире пытается нажиться на пандемии, - Папа Римский
Понтифик призвал восстановить преданность борьбе с мафией и организованной преступностью
Папа Римский Франциск во время своего воскресного обращения по случаю итальянского Дня памяти жертв организованной преступности, засудил преступность в целом и предупредил, что "мафия" во всем мире прилагают усилия, чтобы нажиться на пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
"Мафия существует в разных частях мира, и, воспользовавшись пандемией, она обогащается с помощью коррупции", - сказал понтифик.
Папа Римский призвал вспомнить всех жертв пандемии и "восстановить преданность борьбе с мафией".
К слову, в декабре прошлого года сотрудники Интерпола предупредили, что члены организованных преступных групп могут пытаться похитить партии COVID-вакцин или попробовать продать поддельные препараты на черном рынке.
Кроме того, в марте этого года южноафриканская полиция сообщила, что изъяла сотни фейковых вакцин и арестовала четырех подозреваемых.
Ранее сообщалось, что Папа Франциск считает, что вспышка коронавируса является одной из "реакций природы" на людей, которые игнорируют экологический кризис. Также он призвал остерегаться популистских политиков, которых интересует только экономика.