"Мафия" во всем мире пытается нажиться на пандемии, - Папа Римский

Понтифик призвал восстановить преданность борьбе с мафией и организованной преступностью

Папа Римский Франциск во время своего воскресного обращения по случаю итальянского Дня памяти жертв организованной преступности, засудил преступность в целом и предупредил, что "мафия" во всем мире прилагают усилия, чтобы нажиться на пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters .

"Мафия существует в разных частях мира, и, воспользовавшись пандемией, она обогащается с помощью коррупции", - сказал понтифик.

Папа Римский призвал вспомнить всех жертв пандемии и "восстановить преданность борьбе с мафией".

К слову, в декабре прошлого года сотрудники Интерпола предупредили, что члены организованных преступных групп могут пытаться похитить партии COVID-вакцин или попробовать продать поддельные препараты на черном рынке.

Кроме того, в марте этого года южноафриканская полиция сообщила, что изъяла сотни фейковых вакцин и арестовала четырех подозреваемых.

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Ранее сообщалось, что Папа Франциск считает, что вспышка коронавируса является одной из "реакций природы" на людей, которые игнорируют экологический кризис. Также он призвал остерегаться популистских политиков, которых интересует только экономика.