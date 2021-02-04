Людям, переболевшим COVID-19, будут делать прививки, если не будет противопоказаний, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Вакцинацию могут отложить при условии ограниченного доступа

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут делать прививку тем людям, которые уже переболели COVID-19, но при условии отсутствия противопоказаний. Об этом он рассказал в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

"Вакцинировать от коронавируса человека, который им переболел, можно. Но если это не будет прописано в инструкции производителя иммунобиологических препаратов", - заявил Ляшко.

Он также уточнил, если медицинский работник, который переболел COVID-19, изъявит желание вакцинироваться, то прививка будет сделана.

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Как отмечается, при условии ограниченного доступа к вакцине от COVID переболевших коронавирусом могут не вакцинировать.

"Есть ограниченный доступ к вакцинам. Если у нас не будет сбоя в графике поставки или другие вещи, то мы можем рекомендовать отложить вакцинацию людей, которые переболели на 3-6 месяцев. Поскольку после болезни у них может быть защита на этот конкретный период", - уточнил главный санврач.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют делать по 5 млн прививок против коронавируса в месяц.