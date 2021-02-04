Люди с психическими расстройствами - вторые по риску смертности от COVID-19, - ученые

Выводы исследования ожидаемы, поскольку пациенты с психическими расстройствами часто страдают и другими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми

Как отмечается, сотрудники Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете и Института психиатрических исследований Натана Клайна решили оценить связь между психическими расстройствами, в том числе аффективными (расстройства настроения), тревожными и шизофренического спектра, и смертностью среди взрослых, которые заразились коронавирусом. Основываясь на предыдущих исследованиях смертности от всех известных причин, они предположили, что риск смерти будет повышенным во всех трех психиатрических диагностических группах, особенно для пациентов с расстройствами шизофренического спектра.

"Ретроспективный когортний анализ включал 7348 пациентов (средний возраст - 54 года, 53% - женщины) с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также некоторые имели диагноз по МКБ-10: расстройства шизофренического спектра (75 человек, 1%), аффективные (564 человек, 7,7%) или тревожные (360 человек, 4,9%). Смертность определяли как смерть или направление к хоспису через 45 дней после положительного результата теста. В результате выяснилось, что по сравнению с больными COVID-19, что не имели расстройств шизофренического спектра, у страдающих ими участников исследования риск смертности был более чем вдвое выше", - рассказали исследователей.

По словам ученых, выводы исследования ожидаемы, поскольку пациенты с психическими расстройствами часто страдают и другими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми.

"Что стало неожиданностью, так это высокий риск смертности, связанный именно с расстройствами шизофренического спектра, который занял второе место после возраста среди всех исследованных нами демографических и медицинских факторов риска", - подчеркнула ведущая автор работы Катлин Немани.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прогнозирует увеличение смертности от коронавируса из-за недостаточности вакцин и мутации инфекции. Он призвал увеличить производство вакцин против COVID-19 во всем мире и обеспечить их всеобщую доступность.