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Люди с хроническими болезнями должны вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь, - врач

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Противопоказания к вакцинации минимальны

Люди, имеющие хронические заболевания, должны в первую очередь получить прививку от коронавируса COVID-19. Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко, сообщает "Укринформ". 

"Противопоказания минимальны. А те люди, которые имеют хронические заболевания, именно они в первую очередь должны сделать прививку, потому что если заболеют, рискуют погибнуть", - сказала эпидемиолог.

Она также уточнила, что противопоказанием к вакцинации против коронавируса есть аллергия на компоненты вакцин, поэтому если первая доза вызвала аллергическую реакцию, то вводить вторую дозу не рекомендуется.

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Кроме этого, Чумаченко уточнила, в Украине зарегистрировано 0,23% неблагоприятных случаев после иммунизации.

"Сюда входят не только те, которые связаны с вакцинацией, но и все события, которые вообще возникли в течение месяца", - прокомментировала врач и добавила, что между вакцинацией и неблагоприятным событием не всегда существует причинно-следственная связь.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения назвало категории граждан, которых на вакцинацию от коронавируса COVID-19 должен записывать работодатель.

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