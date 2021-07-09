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Люди, привитые вакциной CoronaVac, получат международное свидетельство, - Минздрав

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech

 REUTERS

Документ можно получить у семейного врача

Граждане, которые получили две дозы вакцины CoronaVac, то есть прошли полный курс вакцинации, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо

Согласно сообщению, этот документ также соответствует международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у семейного врача. 

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Также глава Минздрава призвал украинцев делать прививки и отметил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

Как отмечается, сейчас МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19.

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Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в течение июля Министерство здравоохранения рассчитывает получить еще семь миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19

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