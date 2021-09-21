Ляшко: В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

В приоритете будут люди от 60 лет из-за высокого уровня смертности от вируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допустил, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Сегодня вакцинация - бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", – отметил министр.

Также он допустил вакцинацию среди подростков, начиная с 12 лет.

По его словам, в приоритете будут люди от 60 лет, поскольку 82% всех смертей – среди этой категории.

"Правительство в ближайшее время рассмотрит проект изменений в Уголовном кодексе, чтобы ввести отдельную статью за подделку COVID-сертификатов", - подчеркнул Ляшко.

Кроме этого, он добавил, что в Украине более чем 99% смертей от COVID-19 зафиксировано среди тех, кто не был вакцинирован.

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Как сообщалось ранее, за 19 сентября 2021 года против COVID-19 было вакцинировано 36 029 человек. Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированные - 14 911 человек.