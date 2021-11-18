Ляшко расторг контракт на поставку COVID-вакцины Novavax: Названа причина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко Украинская правда

По словам министра, производитель с августа кормил Украину обещаниями

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что расторг контракт на поставку 10 миллионов доз вакцин Novavax от коронавируса, которые обещали доставить еще летом. Об этом он сказал в комментарии "Бабелю".

"Она не поступит, потому что я расторг контракт. Предыдущим министром здравоохранения (Максим Степанов, - ред.) у нас было законтрактовано 2 миллиона доз вакцины Covishield, из которых по контракту привезли только 500 тысяч, и 10 миллионов доз Novavax, которые должны были поступать начиная с августа. Ни Covishield, ни Novavax в августе в Украину не приехали, а дальше они нас кормили обещаниями", - отметил глава Минздрава.

Также Ляшко добавил, что из-за отсутствия поставок ведомству пришлось искать другие варианты.

"В июне-июле я имел огромное количество селекторных совещаний напрямую с производителем Serum Institute, министерством здравоохранения Индии. Мы писали премьеру Индии, а они нас кормили "завтраками", что привезут, подождите... Но мы нашли альтернативу", — отметил министр.

Под альтернативой он имел в виду вакцины, которые уже прибыли в Украину.

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Ранее сообщалось, что в Украине для населения доступны 10,32 млн доз вакцины против COVID-19 разных производителей. До конца этого года Украина по контрактам получит еще 11 млн доз вакцины Pfizer и ожидает получить еще 4 млн доз этой вакцины в рамках международной помощи.