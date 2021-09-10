Ляшко рассказал о ситуации с наличием вакцин против COVID-19 в Украине

Виктор Ляшко РБК-Украина

Поставки вакцины будут бесперебойными

По состоянию на сегодня" на остатках " есть около 12 млн доз вакцины, а также планируются дополнительные поставки. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает УНИАН.

"В Украину с начала вакцинальной кампании мы привезли уже более 22 млн доз вакцины, 10,5 - использовали. Сегодня мы имеем примерно 12 млн доз вакцины на остатках. И плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно, среда-четверг, поставки дополнительных вакцин", - сказал он.

Ляшко заверил, что поставки будут бесперебойными.

"Сегодня главное, чтобы было желание приходить и вакцинироваться. Вакцина доступна, и вакцина есть на выбор", - подытожил министр.

Ранее главный санврач Сергей Кузин заявлял, что привиты одной дозой вакцины от коронавирус будут освобождаться от ограничений только в желтой зоне. Для привилегий в красной понадобится полный курс COVID-вакцинации.