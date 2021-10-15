Ляшко рассказал, когда зарплаты медиков вырастут до обещанных 20 тысяч

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Такие зарплаты будут получать все медики, которые работают с программой медицинских гарантий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен – для врачей. Об этом глава Минздрава заявил в интервью "Радио Свобода"

"Удалось увеличить программу медицинских гарантий, как минимум, на 33,8 миллиарда гривен. Это добавит заплату медработникам. 13 500 – для медицинской сестры, 20 тысяч гривен – для врача.

Это базовый уровень, от которого будут начисляться все остальные надбавки, которые должны быть у медицинских работников. Мы делаем все, чтобы это произошло с 1 января 2022 года", - подчеркнул Ляшко.

По словам министра, такие зарплаты будут получать все медики, которые работают с программой медицинских гарантий.

Напомним, ранее мы писали, что Кабинет министров Украины выделил дополнительные 205 миллионов гривен на доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.