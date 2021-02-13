Ляшко рассказал, как и когда украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Записаться на вакцинацию за государственный счет можно у семейного врача или на сайте Минздрава

В Украине граждане смогут записаться на вакцинацию от коронавируса за государственные средства с 1 марта 2021 года. Об этом 13 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УП.

Отмечается, что записаться на прививки смогут как люди из групп риска, так и все остальные граждане в возрасте от 18 до 59 лет.

Однако, украинцы из групп риска смогут сразу выбрать место и время прививки. Другие желающие привиться попадут в список ожидания. Ляшко также добавил, что если в группах риска будет много отказов от прививки, то ожидающие граждане получат вакцину раньше.

Записаться на государственную вакцинацию от коронавируса можно тремя способами:

на специальном сайте от Минздрава;

у семейного врача;

через горячую линию Минздрава (0800602019).

Заметим, прививка от COVID-19 в Украине является добровольной.

Напомним, Виктор Ляшко также сообщил, что первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 Украина получит от британско-шведской компании AstraZeneca.

По предварительной информации, украинцев начнут вакцинировать со следующей недели.