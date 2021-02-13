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Ляшко рассказал, как и когда украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Записаться на вакцинацию за государственный счет можно у семейного врача или на сайте Минздрава

В Украине граждане смогут записаться на вакцинацию от коронавируса за государственные средства с 1 марта 2021 года. Об этом 13 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УП.

Отмечается, что записаться на прививки смогут как люди из групп риска, так и все остальные граждане в возрасте от 18 до 59 лет. 

Однако, украинцы из групп риска смогут сразу выбрать место и время прививки. Другие желающие привиться попадут в список ожидания. Ляшко также добавил, что если в группах риска будет много отказов от прививки, то ожидающие граждане получат вакцину раньше.

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Записаться на государственную вакцинацию от коронавируса можно тремя способами:

  • на специальном сайте от Минздрава;
  • у семейного врача;
  • через горячую линию Минздрава (0800602019). 

Заметим, прививка от COVID-19 в Украине является добровольной. 

Напомним, Виктор Ляшко также сообщил, что первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 Украина получит от британско-шведской компании AstraZeneca. 

По предварительной информации, украинцев начнут вакцинировать со следующей недели. 

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