Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чекапов: О каких обследованиях идет речь
Глава Минздрава подчеркнул, что речь идет о регулярном мониторинге анализа крови
Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чекапов. Об этом он сообщил в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина".
"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - отметил глава Минздрава.
Ляшко подчеркнул, что речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.
"Мы говорим об регулярный мониторинг анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также про определенные скрининговые программы раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - отметил чиновник.
Он также подчеркнул, что в приложении "Дия" запустят цифровой кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для украинцев в возрасте от 55 лет планируют ввести обязательные медицинские обследования.
Как сообщалось ранее, Зеленский подписал указ №261/2021 "О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечение дополнительных гарантий для медицинских работников", регулирующий минимальную зарплату для медиков.