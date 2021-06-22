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Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чекапов: О каких обследованиях идет речь

Глава Минздрава Виктор Ляшко

 Правительственный портал

Глава Минздрава подчеркнул, что речь идет о регулярном мониторинге анализа крови

Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чекапов. Об этом он сообщил в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина".

"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - отметил глава Минздрава.

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Ляшко подчеркнул, что речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.

"Мы говорим об регулярный мониторинг анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также про определенные скрининговые программы раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что в приложении "Дия" запустят цифровой кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для украинцев в возрасте от 55 лет планируют ввести обязательные медицинские обследования

Как сообщалось ранее, Зеленский подписал указ №261/2021 "О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечение дополнительных гарантий для медицинских работников", регулирующий минимальную зарплату для медиков.

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