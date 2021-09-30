Ляшко оценил возможность введения локдауна в Украине

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко РБК-Украина

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню – рано

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране и сказал, что об этом речь пока не идет. Об этом говорилось во время его брифинга на "24 канале" в Facebook.

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - отметил министр.

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Как сообщалось, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что эпидемическая ситуация в Украине ухудшается.

По его словам, очередной локдаун в Украине могут ввести в ноябре.