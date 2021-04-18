Ляшко объяснил, когда прививки от COVID-19 начнут делать всем желающим

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, для начала массовой вакцинации от коронавируса всех желающих необходимо, чтобы в Украине был не менее 1 млн доз вакцин. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", - рассказал Ляшко.

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Он также отметил, что сначала будут вакцинировать категорию 60+, а когда все желающие получат прививки, тогда начнется вакцинация категории 18+.

"Сначала приоритет 18+ это люди с хроническими болезнями, а потом все желающие", - добавил главный санитарный врач.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 апреля, подтвердили 10 282 новых случаев коронавируса. Более 4 тысяч больных попали вчера в украинские больницы.