Ляшко объяснил, через какое время после COVID можно вакцинироваться

Министр здравоохранения Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Чтобы сделать прививку не нужно ждать полгода с момента выздоровления

В Украине вакцинироваться от коронавируса требуется и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он.

По словам министра, решение об интервале в шесть месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам.

"Тогда штаб решил, что те кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, в Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19, добавив в ближайшее время к нему социальных работников и почтальонов.

Этот обновленный список появится максимум через 10 дней.

Кроме этого, в Украине за 14 октября прививки от коронавируса COVID-19 получили 34 897 человек. Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированные - 15 194 человека.

Так, количество вакцинаций сократилось в пять раз по сравнению с прошлым показателем. Это связано с выходными.