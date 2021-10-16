Ляшко объяснил, через какое время после COVID можно вакцинироваться
Чтобы сделать прививку не нужно ждать полгода с момента выздоровления
В Украине вакцинироваться от коронавируса требуется и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".
"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он.
По словам министра, решение об интервале в шесть месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам.
"Тогда штаб решил, что те кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, в Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19, добавив в ближайшее время к нему социальных работников и почтальонов.
Этот обновленный список появится максимум через 10 дней.
Кроме этого, в Украине за 14 октября прививки от коронавируса COVID-19 получили 34 897 человек. Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированные - 15 194 человека.
Так, количество вакцинаций сократилось в пять раз по сравнению с прошлым показателем. Это связано с выходными.