Ляшко о получении вакцины от COVID: Дату я сейчас не скажу

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Информацию о начале вакцинации предоставят после того, как самолет с препаратом вылетит в Украину

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не скажет точную дату поставки первой партии вакцины от коронавируса COVID-19, пока она не будет загружена в самолет. Такое заявление он сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

Ляшко пояснил, что если самолет с вакциной прибудет в Украину до 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров.

По предварительной информации, шесть областей получат препарат в первый день, а еще 19 – в следующий.

"Дату я сейчас не скажу, пока она не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, и не скажут, что самолет прилетает", - заявил Ляшко.

При этом врач добавил, что вакцина AstraZeneca ожидается в Украине "в ближайшее время".

Напомним, накануне руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрав Сергей Литовка заявил, что первая партия вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 производства компании AstraZeneca приедет в Украину 20-22 февраля.