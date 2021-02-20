Ляшко о получении вакцины от COVID: Дату я сейчас не скажу
Информацию о начале вакцинации предоставят после того, как самолет с препаратом вылетит в Украину
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не скажет точную дату поставки первой партии вакцины от коронавируса COVID-19, пока она не будет загружена в самолет. Такое заявление он сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.
Ляшко пояснил, что если самолет с вакциной прибудет в Украину до 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров.
По предварительной информации, шесть областей получат препарат в первый день, а еще 19 – в следующий.
"Дату я сейчас не скажу, пока она не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, и не скажут, что самолет прилетает", - заявил Ляшко.
При этом врач добавил, что вакцина AstraZeneca ожидается в Украине "в ближайшее время".
Напомним, накануне руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрав Сергей Литовка заявил, что первая партия вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 производства компании AstraZeneca приедет в Украину 20-22 февраля.