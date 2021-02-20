live
Новости » Общество Читати новину українською

Ляшко о получении вакцины от COVID: Дату я сейчас не скажу

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Информацию о начале вакцинации предоставят после того, как самолет с препаратом вылетит в Украину

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не скажет точную дату поставки первой партии вакцины от коронавируса COVID-19, пока она не будет загружена в самолет. Такое заявление он сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает РБК-Украина

Ляшко пояснил, что если самолет с вакциной прибудет в Украину до 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров.

Новости по теме: Вакцина Pfizer может поступить в Украину в начале марта, – UNICEF

По предварительной информации, шесть областей получат препарат в первый день, а еще 19 – в следующий.

"Дату я сейчас не скажу, пока она не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, и не скажут, что самолет прилетает", - заявил Ляшко.

Новости по теме: В Польше рассказали, когда могут поставить Украине вакцину от COVID-19

При этом врач добавил, что вакцина AstraZeneca ожидается в Украине "в ближайшее время".

Напомним, накануне руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрав Сергей Литовка заявил, что первая партия вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 производства компании AstraZeneca приедет в Украину 20-22 февраля. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Рада отправила на доработку закон о штрафах за завышенные платежки Рада назначила нового судью Конституционного суда: Что о нем известно Янукович о решении ВР по Революции Достоинства: "Восхваление убийц и преступников" Отчет Венедиктовой, вакцинация и льготы для "евроблях": Что рассматривает Рада

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Санкции против оппозиции. Давление на свободу слова | Ток-шоу
Санкции против оппозиции. Доходы украинцев и чиновников. Тарифы | Петр Симоненко |
Мощный выступ Безуглой. Вакцина. Убыточная
Зачем Зеленский закрыл каналы? Кто следующий? | Савченко в ток-шоу
Елена Лукаш | События на Майдане. Закрытие телеканалов. Тарифная политика | 17.02.21