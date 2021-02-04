Ляшко назвал, сколько в Украине готовы делать прививок против коронавируса в месяц

Виктор Ляшко Украинская правда

По словам главного санврача, в случае необходимости количество тестирований могут существенно увеличить

В Украине планируют делать по 5 млн прививок против коронавируса на месяц. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

По словам главного санврача, в случае необходимости количество тестирований могут существенно увеличить.

"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать примерно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов применяемых для рутинных прививок. Если у нас будет нормальное количество вакцин и будет ажиотаж, то в принципе мы сможем включить еще пять млн прививок", - сказал Ляшко.

Новости по теме: В Минздраве раскрыли детали относительно второй вакцины, которую завезут в Украину

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ранее Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран Европейского Союза согласились продать Украине избыток вакцины против коронавирусной инфекции.