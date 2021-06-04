Ляшко анонсировал возобновление плановых госпитализаций в госбольницах

Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Это стало возможным из-за стабилизации ситуации с распространением коронавируса в стране

Часть государственных больниц больше не будут принимать больных COVID-19 и возобновят оказание плановой медицинской помощи больным. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УП.

По его словам, речь идет о плановых госпитализациях и операциях, а также лечении больных с неинфекционными болезнями и не ургентным состояниям.

При этом в Минздраве уже определили перечень больниц, которые продолжат оказывать помощь пациентам с коронавирусной болезнью.

"Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения, с департаментами здравоохранения, и определили перечень больниц, в которые госпитализируются на первой волне больные с коронавирусной болезнью, а все остальные больницы должны возобновить оказание плановой медицинской помощи другим больным", – пояснил Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что сеть больниц для лечения больных COVID-19 сокращается из-за стабилизации эпидситуации.

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При этом он напомнил, что во время вспышек коронавирусной болезни в Украине осенью 2020 и весной 2021 более 50% от всего коечного фонда, который существует в сети учреждений здравоохранения, отдали под больных COVID-19.

К слову, ранее в Ужгороде заявили, что больше не нуждаются в отделениях для лечения больных коронавирусом, поскольку количество пациентов с тяжелым течением болезни уменьшилось, а потому с июня отделение планируют закрывать.