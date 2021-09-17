Львовянка обратилась в ОАСК с иском к правительству: Добивается повышения налогов

Здание Окружного административного суда города Киева Фото из открытых источников

Она просит суд обязать Кабмин и Пенсионный фонд повысить ЕСВ вдвое - до 42%, чтобы увеличились пенсии

Женщина из Львовской области обратилась в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит суд обязать Кабинет министров увеличить размер единого социального взноса (ЕСВ) до 42%. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК

"В Окружной административный суд города Киева обратилась жительница Львовской области с иском к Кабинету министров Украины и Пенсионному фонду Украины. Истица, помимо прочего, просит суд обязать Кабинет министров Украины и Пенсионный фонд Украины повысить ЕСВ вдвое - до 42%. По ее мнению, это позволит увеличить доход в государственный бюджет в налоговом эквиваленте и, как следствие, - повысить размер пенсий в Украине", - сказано в сообщении.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.