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Львовянка обратилась в ОАСК с иском к правительству: Добивается повышения налогов

Здание Окружного административного суда города Киева

 Фото из открытых источников

Она просит суд обязать Кабмин и Пенсионный фонд повысить ЕСВ вдвое - до 42%, чтобы увеличились пенсии

Женщина из Львовской области обратилась в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит суд обязать Кабинет министров увеличить размер единого социального взноса (ЕСВ) до 42%. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
 
"В Окружной административный суд города Киева обратилась жительница Львовской области с иском к Кабинету министров Украины и Пенсионному фонду Украины. Истица, помимо прочего, просит суд обязать Кабинет министров Украины и Пенсионный фонд Украины повысить ЕСВ вдвое - до 42%. По ее мнению, это позволит увеличить доход в государственный бюджет в налоговом эквиваленте и, как следствие, - повысить размер пенсий в Украине", - сказано в сообщении.
 
Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.
 
 
Ранее сообщалось, что Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год хочет увеличить финансирование Пенсионного фонда и провести индексацию всех пенсий с 1 марта.
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