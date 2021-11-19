Львовскую область накрыл снег. Фото

Снег идет на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут

Фото из открытых источников

В горах Львовской области сегодня, 19 ноября, идет снег. Об этом сообщается на портале snig.info.

В частности, он выпал на территории горнолыжных курортов - Плай, Тростян, Захар Беркут.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

К слову, накануне в ГСЧС предупредили, что 19 ноября в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в таких областях: Ровенской, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой.

Кроме того, прогнозировалось, что сегодня все области Украины накроют дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +10.

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Напомним, накануне в Черниговской и Сумской областях также выпал первый снег. Фотографиями зимы поделились в сети.