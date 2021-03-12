Львовская область приближается к красной зоне, - Степанов

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По словам министра, в регионе более 50 % занятых мест в больницах

Львовская область находится в зоне риска для введения красной карантинной зоны. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50 % занятых коек, из них 43 % - с кислородом. То есть на сегодня область уверенно движется к красному уровню эпидемической опасности", - отметил он.

По словам Степанова, главной задачей сейчас является не допустить, чтобы регион оказался в красной зоне карантина.

"У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к красному уровню", - отметил глава Минздрава.

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Ранее сообщалось, что сейчас в красной зоне карантина находятся 4 области Украины. Высокий уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.