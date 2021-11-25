Львовская область по просьбе местных властей осталась в красной зоне карантина

Карантин во Львове Львовский городской совет

Директор Департамент здравоохранения Львовской ОГА заявил, что показатели действительно стали лучше, однако регион имеет медленные тенденции и риски

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Львовскую область в красной зоне, несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации. Об этом ходатайствовал Департамент здравоохранения Львовской ОГА, сообщил директор ведомства Орест Чемерис на брифинге, передает Укринформ.

"Вопрос о выходе Львовской области из красной зоны было на повестке дня внеочередной государственной комиссии ТЭБ и ЧС, но учитывая то, что наши показатели хоть действительно стали лучшими и позволяют нам выходить из этой зоны, однако мы имеем медленные тенденции и риски, что при выходе именно сейчас могут произойти ухудшения.

Поэтому принято решение, что наша область остается в красной зоне по просьбе непосредственно Львовской государственной администрации", - отметил Чемерис.

Напомним, Луганская область также осталась в красной зоне адаптивного карантина, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом. Регион сам попросил оставить его в зоне с самыми жесткими ограничениями.