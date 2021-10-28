Львов с 30 октября переходит в красную зону карантина

В магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги

Львов с 30 октября переходит в красную зону эпидемической опасности распространение коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Об этом сообщил мэра города Андрей Садовый.

"Львов переходит в совсем другой ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено", - подчеркнул он.

По словам мэра, в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги. Заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

"Плюс, посетители, которые заходят должны быть либо вакцинированы, либо должны показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения - автоматически заведение закрывают", - добавил Садовый.

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Он также отметил, что начиная с понедельника, 1 ноября, старшие и младшие классы уходят на дистанционное обучение, а детские сады продолжают работу.

Как известно, во время красной зоны карантина будут действовать следующие ограничения:

общественный транспорт может перевозить до 50% пассажиров от общей вместимости транспорта. Вакцинация для водителей и контролеров является обязательной;

льготники, кроме участников боевых действий, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 11:00 до 16:00;

в торговых центрах и рынках, доступ к непродовольственным магазинам и товарам, разрешен исключительно для вакцинированных посетителей;

заведения и предприятия сервисных услуг продолжают работу только в случае 100% вакцинации работников и заполненностью помещений до 50%.

заведения спорта продолжают работать только в случае индивидуальных занятий и при условии полной вакцинации работников и посетителей;

заведения, продающие товары первой необходимости будут работать при условии соблюдения не более чем 50% заполненности торговой площади.

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Напомним, ранее мы писали, что Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидопасности распространения коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.