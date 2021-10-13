Львов готовится усилить карантин: Больницы города не успевают принимать COVID-больных

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Городские власти подчеркивают необходимость дополнительных койко-мест для несовершеннолетних больных

Во Львове из-за стремительного роста количества госпитализаций больных коронавирусом власть планирует объявить сегодня о внедрении новых карантинных ограничений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

В частности, городские власти подчеркивают необходимость дополнительных койко-мест для несовершеннолетних больных.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к принятию деток", - написал Садовый.

По его словам, эпидситуация в городе сейчас хуже, чем была в прошлом году в это время.

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", - добавил мэр.

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Как сообщалось ранее, во Львове готовятся ввести новые правила для работы бизнеса на карантине. Сертификат о вакцинации против коронавируса будет обязательным для работников сферы торговли, кафе и ресторанов.