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Лукьяновский СИЗО планируют перепрофилировать в отель, – Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

Теоретически его можно было бы продать, как и другие тюрьмы

Лукьяновский СИЗО (следственный изолятор) в Киеве могут перепрофилировать в гостиницу. Соответственно, арестованных переведут в другие места содержания. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Лукьяновский СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", – отметил министр.

Он подчеркнул, что в отношении этого СИЗО речь будет идти о замораживании и изменении назначения только его части.

Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте.

Также Малюська добавил, что сначала закроют самый старый 200-летний корпус – так называемый "Катька".

"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", – отметил министр.

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Напомним, ранее стало известно, что Кабмин вводит экспериментальный проект: в украинских следственных изоляторах можно будет пользоваться интернетом и телефоном.
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