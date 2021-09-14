Лукьяновский СИЗО планируют перепрофилировать в отель, – Малюська

Теоретически его можно было бы продать, как и другие тюрьмы

Лукьяновский СИЗО (следственный изолятор) в Киеве могут перепрофилировать в гостиницу. Соответственно, арестованных переведут в другие места содержания. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Лукьяновский СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", – отметил министр.

Он подчеркнул, что в отношении этого СИЗО речь будет идти о замораживании и изменении назначения только его части.

Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте.

Также Малюська добавил, что сначала закроют самый старый 200-летний корпус – так называемый "Катька".

"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", – отметил министр.