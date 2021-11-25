Луганская область осталась в красной зоне карантина по ее просьбе, - ТЭБ и ЧС

Руководству областной госадминистрации поручили принять меры для обеспечения соблюдения ограничительных мер

Луганская область осталась в красной зоне адаптивного карантина несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом. Регион сам попросил оставить его в зоне с самыми жесткими ограничениями. Об этом говорится в протоколе заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Согласно документу, Луганская область попросила отсрочить решение об отмене красной зоны, и ее просьбу удовлетворили. Руководству областной государственной администрации поручили принять меры для обеспечения соблюдения ограничительных мер, предусмотренных для красной зоны.

Напомним, в начале недели глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что в Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели относительно распространения коронавирус, в результате чего регионы покидают красную зону. В частности, в регионах третью неделю фиксируют уменьшение количества случаев коронавирусной болезни и количества госпитализированных.