Лучшим учителем Украины стал Артур Продайков – преподаватель украинского языка

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Учитель использует в обучении платформу TikTok и подкасты

В этом году звание лучшего учителя Украины получил педагог Артур Продайков. Об этом сообщает прессслужба МОНУ.

Отмечается, что Продайков родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит детей украинскому. Учитель использует в обучении платформу TikTok и подкасты.

"Наиболее сознательное и правильное решение сделал в 2014 году: тогда город, где я жил и преподавал в педагогическом колледже, стал частью временно оккупированной территории. Я спросил: "На кого мы работаем?"В ответ слышал: "Молчи, твое дело — учить". Но я убежден: учитель должен иметь позицию относительно событий в стране, иначе не может рассчитывать на уважение учеников. Когда я увидел, что с нашего учреждения образования сняли желто-голубые флаги, решил переехать", - сказал он.

Указывается, что педагог ведет Telegram-канал "ВНО Украинская", также записал "подкасты по украинской литературе", потому что эта форма сейчас в тренде, он называет ее интересной и удобной.

"Крутой опыт, которым я горжусь, — участие в проекте "Всеукраинская школа онлайн". За 2020 и 2021 годы создал курс по украинской литературе, который всегда можно пересмотреть онлайн", - отметил Продайков.

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