Локдауну на майские праздники не будет, но усилятся меры контроля, - Шмигаль

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Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни смогут ослабить карантинные ограничения

Премьер-минитр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство не будет вводить на майские праздники нокдаун, однако усилит меры контроля.

"За прошедшую неделю сразу три области покинули "красную" зону карантина: Черновицкая, Львовская и Одесская. Фактически по всем областям мы видим снижение количества новых случаев и госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже на днях смогут ослабить карантинные ограничения", - написал он.

Вместе с тем, по его словам, у местной власти остаются инструменты, чтобы быстро реагировать и усиливать определенные карантинные ограничения в случае резкого увеличения количества новых случаев. Именно такие принципы адаптивного карантина доказали свою эффективность, и этот механизм будет сохранен и в дальнейшем.

"Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего речь идет о социальную дистанцию и масочный режим.

Попрошу прислушиваться как к Министерству здравоохранения, так и к лидерам церквей и религиозных организаций, которые призывают соблюдать противоэпидемические нормы и праздновать Пасху дома", - добавил Шмигаль.

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Ранее сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о ослабление противоэпидемиологических мероприятий в столице Украины с 1 мая.