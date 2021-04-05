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Локдаун во Львове могут усилить: Что закроют следующим

Вокзал во Львове Фото из открытых источников

В городе могут временно приостановить движение поездов и самолетов

Во Львове из-за ухудшения эпидситуации могут прекратить авиа и железнодорожное сообщение. Об этом в эфире на радио "Люкс FM" сообщил глава города Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.

"Пока другого варианта, как быть в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Сейчас многие пренебрегают карантинными ограничениями. Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - отметил он. 

По словам Садового, по состоянию на утро 5 апреля, в городе госпитализировали 1112 COVID-больных. Ежедневно в больницы поступает большое количество львовян, пораженных коронавирусом. В частности, 4 апреля в медучреждения направили 46 новых тяжелобольных пациентов. 

"Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1300, которые мы имели, в пределах 10 апреля мы выйдем на показатель в 2 тысячи мест", - отметил мэр Львова. 

При этом глава города пояснил, что сейчас ситуация не из лучших, несмотря на действие усиленных карантинных ограничений. 

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Напомним, во Львове до 12 апреля ввели усиленный карантин. Он предусматривает переход общественного транспорта в режим спецперевозок, переход школ на дистанционное обучение и работу только дежурных групп в детсадах для детей, чьи родители работают. 

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