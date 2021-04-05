Локдаун во Львове могут усилить: Что закроют следующим
В городе могут временно приостановить движение поездов и самолетов
Во Львове из-за ухудшения эпидситуации могут прекратить авиа и железнодорожное сообщение. Об этом в эфире на радио "Люкс FM" сообщил глава города Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.
"Пока другого варианта, как быть в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Сейчас многие пренебрегают карантинными ограничениями. Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - отметил он.
По словам Садового, по состоянию на утро 5 апреля, в городе госпитализировали 1112 COVID-больных. Ежедневно в больницы поступает большое количество львовян, пораженных коронавирусом. В частности, 4 апреля в медучреждения направили 46 новых тяжелобольных пациентов.
"Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1300, которые мы имели, в пределах 10 апреля мы выйдем на показатель в 2 тысячи мест", - отметил мэр Львова.
При этом глава города пояснил, что сейчас ситуация не из лучших, несмотря на действие усиленных карантинных ограничений.
Напомним, во Львове до 12 апреля ввели усиленный карантин. Он предусматривает переход общественного транспорта в режим спецперевозок, переход школ на дистанционное обучение и работу только дежурных групп в детсадах для детей, чьи родители работают.