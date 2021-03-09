Локдаун в Украине: Степанов назвал условия введения

Министр здравоохранения Максим Степанов Википедия

Самой сложной будет ситуация с заболеваемостью в марте и апреле

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет призывать к общенациональному локдауну, если в красной зоне карантина окажутся 13 и более областей. Об этом он рассказал в интервью "Страна.ua".

По словам Степанова, сейчас в стране фиксируют рост госпитализаций и заболеваемости в определенных областях, где и вводят красную зону. Сейчас делают все возможное, чтобы избежать коллапса медицинской системы.

В общем Минздрав оценивает три показателя для введения красной зоны: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней.

Новости по теме: Третья волна пандемии COVID-19: Кабмин допускает введение нового локдауна

"В случае превышения хотя бы двух критериев в течение трех дней подряд, область автоматом переводится в красную зону в течение 48 часов и находится там до стабилизации ситуации. Если мы говорим о всей стране – если свыше 13 областей перейдут в красную зону и все критерии будут расти по всей стране – придется вводить новый жесткий локдаун", – рассказал министр.

Также глава Минздрава уточнил, что по прогнозам, "нас ждет достаточно тяжелый период по заболеваемости в марте и апреле".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти десять областей Украины сейчас находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню карантинных ограничений.