В Киеве заработали жесткие карантинные ограничения: Полный перечень запретов

УНІАН

Не будут работать ТРЦ, кинотеатры, бары, рестораны, кафе и тому подобное

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА обнародовала полный перечень запретов, которые будут действовать во время усиленного карантина с 20 марта по 9 апреля.

В частности, согласно документу, в столице с 20 марта запрещается:

проводить религиозные богослужения, если не обеспечено наличие в сооружении, помещении не менее 10 квадратных метров на одного человека;

осуществлять перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте, в количестве большем, чем 50 % мест для сидения (перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты);

принимать посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе). Разрешено делать доставку заказов, заказы навынос и деятельность заведений общественного питания в аэропорту;

работа торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами (не более одного покупателя на 20 квадратных метров площади в заведениях более 200 квадратных метров);

прием посетителей магазинами, которые торгуют непродовольственными товарами (реализация указанной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов навынос);

прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществления кино - и видеосъемки, при условии соблюдения карантинных мер;

прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей);

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков/павильонов и ярмарок;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью и тому подобное.

Кроме этого, органам исполнительной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности советуют по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.

Районным органам власти поручили ограничить доступ посетителей в помещения управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, помещений ЦПАУ, за исключением исключительных случаев, а также доступ потребителей в сервисные центры "Центра коммунального сервиса".

Новости по теме: Локдаун в Киеве: Рада отменила пленарные заседания на время усиления карантина

Напомним, что в Киеве с 20 марта вводят локдаун. Он будет действовать до 9 апреля включительно. Такая ситуация вызвана резким увеличением количества больных COVID-19 в городе.