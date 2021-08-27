Логозяк: Когда депутаты выйдут из каникул, будет принят закон об конфискации имущества за долги

Перший Незалежний

Также она рассказала, какие инструменты действуют сейчас

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк проинформировала граждан Украины о том, какое наказание ожидать должникам за неуплату средств за пользование жилищно-коммунальными услугами. Об этом говорилось в эфире "Першого Незалежного".

По её словам, на все время карантина, который длится уже второй год облэнерго всегда отключало своих должников поквартирно.

"У нас позволяют сети коммунальные отключать, ну в частности электроэнергию, каждую квартиру отдельно, то есть, для этого не нужно отключать целый дом. Но есть такое понятие, как "лифты" - электроэнергия, которая используется на места общего пользование, то бишь, это насосы, котельные, это освещение в подъездах, на этажах, а еще раз повторюсь, подъем лифтов – это все идет на общий свет. И вот здесь, да, если же будет в подъезде большое количество должников (они не будут оплачивать коммунальные услуги), то будут выключать "лифты", будут выключать этот общий свет", - уточнила эксперт.

Также она добавила, что это приведет, как минимум, к преступности и к плохому содержанию дома в целом, потому что невозможно делать ТЭО, обслуживание всего этого оборудования без электроэнергии.

"Следующий закон будет – если вы не платите, вы не в состоянии платить, то у вас будут отбирать недвижимость. Как только они (депутаты) выйдут с каникул, я уверенна, этот закон будет принят и в достаточно в жесткой форме", - добавила Логозяк.

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Напомним, что ранее в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае наличия задолженности. На время действия карантина запрещается начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.