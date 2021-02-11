Илья Кива: "Патриоты – За Жизнь" провели турнир, несмотря на давление и провокации

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Гражданское движение "Патриоты – За Жизнь" провело отборочный турнир по боксу и троеборью, несмотря на давление властей и правоохранителей, а незаконные действия Нацполиции будут обжалованы в ОГП. Об этом в эфире NewsOne заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", глава Гражданского движения "Патриоты – За Жизнь" Илья Кива.

"Несмотря на то, что вчера "Нацкорпус" с Нацполицией пытались сорвать проведение нашего спортивного мероприятия, мы решили провести его сегодня. У нас в 11:00 начался турнир, но буквально через 3-4 часа приехали автозаки, около 50 спецназовцев Нацполиции решили проверить, соблюдаем ли мы карантинные нормы согласно постановлению Кабмина. Правоохранители составили админпротокол, и на этом им пришлось уехать. А мы сейчас будем проводить награждение спортсменов, которые победили в турнире", – сказал он.

Илья Кива также заявил о намерении обжаловать неправомерные действия правоохранителей в отношении активистам движения 10 февраля.

"Участников спортивных соревнований незаконно задержали и доставили в Печерский райотдел. Туда прибыли наши адвокаты и всех наших активистов отпустили. Пока ребята были там, полиция провела незаконные обыски, осмотр вещей и помещения. Мы будем обращаться в Офис Генпрокурора относительно противоправных действий руководства Киевского главка", – подчеркнул нардеп.

При этом он добавил: "Как бы Зеленскому не хотелось, и что бы он не делал, наш турнир состоялся! Мы все равно будем добиваться правды и будем бороться за справедливость. На сегодня мы не несём грозу нашей стране, мы – украинцы, у которых есть права. А власть пытается на нас давить руками оборотней в погонах и главарями бандформирований. Мы обязательно очистим наше государство от этой грязи", – подытожил Илья Кива.