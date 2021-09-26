Литва планирует передать украинской армии амуницию на 677 тысяч евро

Klaipeda Diena

Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства

Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса, на сумму более 677 тысяч евро. Об этом сообщил Klaipeda Diena.

Как отмечается, Министерство обороны Украины уже подготовило соответствующий проект постановления правительства, согласно которому украинской армии будет передано 490 бронежилетов на 617 тысяч 801 евро и столько же баллистических поясов за 59 тысяч 290 евро.

"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников Правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", - говорится в сообщении.

Также известно, что ранее Литва уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие.

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Напомним, что ранее из Украины в Литву направили 38 тонн гуманитарной помощи для нужд безопасности, а именно колючих проволока для охраны границы.

Груз сопровождала группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны были передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.