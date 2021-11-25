Литератор Ян Таксюр об уроках, сформулированных в фильме, которые может извлечь сегодняшняя Украина

Ян Таксюр Фото из открытых источников

Литератор Ян Таксюр рассказал об уроках, сформулированных в новом фильме митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи" (смотреть первую серию и вторую серию), которые может извлечь сегодняшняя Украина.

"Спасибо, владыка, за ваш фильм. Хочу рассказать о тех уроках, которые я извлекаю для себя из этого фильма и мне бы очень хотелось, чтобы те уроки, которые я извлекаю, извлекла бы и моя родная Украина, и наша церковь. Я буду говорить не как литератор и публицист, а как чадо Украинской православной церкви, пребывающей в Русской православной церкви. Первый урок, который я для себя вывожу: фильм еще раз напомнил, сегодня вспоминали о Достоевском, а Достоевский говорил, что "русский человек без Бога дрянь", еще говорил нам Достоевский, что "если Бога нет, все дозволено". Так вот, урок, который я выношу из того, что я увидел, да собственно, мне кажется, что без учета этого урока вообще ничего невозможно. Был забыт, был вынесен за скобки создатель, творец. Целая страна, народ, за редкими исключениями попыталась устраивать свою жизнь без Бога, и это, с моей точки зрения, главная причина катастрофы", - отметил он.

При этом Ян Таксюр добавил, что если говорить о восстановлении, то без осознания того, что это корневая причина, и покаяния - ничего хорошего ожидать не стоит.

"А покаяние, как я понимаю, собственно, как понимает любой православный человек – изменение своего отношения к своему поступку и к тому, что произошло. Вот это есть покаяние. Без этого ничего не будет. Когда общество осознает, что вот это плохо, вот этого нельзя было делать. Когда же забыт Бог, тогда можно все", - пояснил он.

Ян Таксюр также отметил, что для себя сделал вывод из фильма, что отец революционных процессов всегда один и тот же - это коллективное беснование.

"Это когда человек отказывается от Бога, место в его душе занимают бесы и они начинают двигать этим человеком. А массы, когда они двигают массами, они двигают целой страной. Так вот, бесы, в том числе, они получают максимальное удовольствие, когда люди теряют божеский облик", - подчеркнул литератор.

Напоследок Ян Таксюр добавил, что фильм митрополита Тихона Шевкунова подтверждает еще раз то, что из всех возможных государственных образований, государственного устройства, все же православная монархия является оптимальным вариантом.

"Русь призвана к тому, чтобы, в конце концов, именно так организовать свою жизнь, чтобы стать территорией спасения. Дай Бог, чтобы мы вернули себе свою Русь, исторически вернули себе эту миссию. И если мы осознаем, что это так, мы призваны стать территорией спасения от зла ради Царства Небесного, потому что цель человеческой жизни - Царство Небесное. Соответственно и государство должно формировать такую же цель для своих граждан. Вот если это все будет осознано, то тогда можно говорить о каком-то серьёзном духовном продвижении, а будет духовное продвижение, Господь, увидев, что мы одумались, что мы покаялись, он пошлет и новых деятелей в политику, в геополитику, и в военное дело, и так далее", - подытожил он.

Напомним, немногим более ста лет назад, в ноябре 1918 года завершилась Первая мировая война. В результате этой войны произошло крушение четырёх империй – Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Российская империя рухнула после февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года. Как это произошло? Об этом новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи. Российский урок".