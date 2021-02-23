Суд признал Стерненко виновным в похищении человека и присудил 7 лет заключения

Активист Сергей Стерненко Фото из открытых источников

Также суд принял решение о конфискации имущества

Приморский суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения. Об этом сообщают Vesti.

Как отмечается, его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, применении пыток и вымогательстве.

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингам и показаниями свидетеля. Последняя рассказала, что видела, как Щербича затащили в машину и повезли в неизвестном направлении.

Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом Щербича – его банковской картой, телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление якобы совершили "в связи с исполнением потерпевшим служебным долгом" – Щербич был депутатом райсовета.

Оба обвиняемых свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.

Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета. По этой статье его освободили от ответственности, поскольку истек срок давности.

Активиста взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме этого, суд постановил конфисковать половину всего его имущества.

Следует заметить, что мэр Львова Андрей Садовый решил поддержать Сергея Стерненко, но перепутал, по какому делу сегодня проходит судебное заседание. Он подумал, что речь идет о деле убийства Ивана Кузнецова в 2018 году.

Напомним, весной 2015 года в Одесской области похитили и пытали Щербича – новоизбранного депутата Коминтерновского райсовета. По словам потерпевшего, ему позвонил Стерненко и предложил встретиться, чтобы обсудить вопросы его работы.

Приехав на место, депутат увидел несколько автомобилей и людей, с двумя из которых, Стерненко и Демчуком, по его словам, был знаком лично. Депутат сел в одну из машин, затем пытался убежать, однако его силой отвезли в подвал, где пытали. От мужчины, в частности, требовали отказаться от депутатства. Щербичу также угрожали физической расправой.

Когда жертву отпустили, он обратился к правоохранителям. По утверждению обвинения, Щербич сам указал на своих похитителей – Стерненко и Демчука.

Однако сначала правоохранители публично не сообщали ни о конкретных лицах, причастных к преступлению, ни об их примечательные особенности. Только через пять месяцев Стерненко и Демчуку вручили подозрения.

Их задержали и арестовали, однако позже выпустили из-под стражи. Дело передали в суд для рассмотрения по существу еще в 2016 году. Потерпевший преимущественно не являлся в суд.

Кроме вышеупомянутого дела 1 июля 2020 года активисту и эксглаве одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко объявили подозрение по двум статьям - "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение холодного оружия". Речь об убийстве Ивана Кузнецова в 2018 году.