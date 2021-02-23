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Суд признал Стерненко виновным в похищении человека и присудил 7 лет заключения

Активист Сергей Стерненко Фото из открытых источников

Также суд принял решение о конфискации имущества

Приморский суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения. Об этом сообщают Vesti.

Как отмечается, его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, применении пыток и вымогательстве. 

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингам и показаниями свидетеля. Последняя рассказала, что видела, как Щербича затащили в машину и повезли в неизвестном направлении. 

Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом Щербича – его банковской картой, телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление якобы совершили "в связи с исполнением потерпевшим служебным долгом" – Щербич был депутатом райсовета.

Оба обвиняемых свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.

Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета. По этой статье его освободили от ответственности, поскольку истек срок давности. 

Активиста взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме этого, суд постановил конфисковать половину всего его имущества.

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Следует заметить, что мэр Львова Андрей Садовый решил поддержать Сергея Стерненко, но перепутал, по какому делу сегодня проходит судебное заседание. Он подумал, что речь идет о деле убийства Ивана Кузнецова в 2018 году.

Напомним, весной 2015 года в Одесской области похитили и пытали Щербича – новоизбранного депутата Коминтерновского райсовета. По словам потерпевшего, ему позвонил Стерненко и предложил встретиться, чтобы обсудить вопросы его работы.

Приехав на место, депутат увидел несколько автомобилей и людей, с двумя из которых, Стерненко и Демчуком, по его словам, был знаком лично. Депутат сел в одну из машин, затем пытался убежать, однако его силой отвезли в подвал, где пытали. От мужчины, в частности, требовали отказаться от депутатства. Щербичу также угрожали физической расправой.

Когда жертву отпустили, он обратился к правоохранителям. По утверждению обвинения, Щербич сам указал на своих похитителей – Стерненко и Демчука.

Однако сначала правоохранители публично не сообщали ни о конкретных лицах, причастных к преступлению, ни об их примечательные особенности. Только через пять месяцев Стерненко и Демчуку вручили подозрения. 

Их задержали и арестовали, однако позже выпустили из-под стражи. Дело передали в суд для рассмотрения по существу еще в 2016 году. Потерпевший преимущественно не являлся в суд.

Кроме вышеупомянутого дела 1 июля 2020 года активисту и эксглаве одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко объявили подозрение по двум статьям - "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение холодного оружия". Речь об убийстве Ивана Кузнецова в 2018 году.

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